Allerta valanghe sull'arco alpino in Lombardia

(ANSA) - BORMIO, 15 GEN - Sulle montagne della Lombardia è elevato il rischio valanghe. "Su molti pendii ripidi oltre il limite del bosco - spiegano i tecnici del Centro regionale nivometeo dell'Arpa Lombardia con sede a Bormio - ma anche su ripidi pascoli e radure, in presenza dei nuovi e diffusi lastroni sarà possibile provocare distacchi di medie e grandi dimensioni già con debole sovraccarico, ossia con il passaggio di un singolo escursionista. Scaricamenti o distacchi dei nuovi lastroni per sovraccarico da vento potranno avvenire anche spontaneamente". L'indice del pericolo valanghe è stimato, per questo fine settimane, "3 marcato" su una scala europea che prevede cinque gradini. (ANSA).