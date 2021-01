White lancia Wsm con 40 collezioni uomo e gender fluid

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Insieme alle sfilate di Milano Moda Uomo, al via il 15 gennaio sul web, torna WSM Fashion Reboot, format del salone White sull'innovazione sostenibile che, per questa edizione, debutta con un progetto interamente digitale.

Dal 16 al 18 gennaio saranno online sulla nuova piattaforma WSM-WHITE oltre 40 collezioni uomo e gender fluid con dna artigiano e sostenibile. Tra i protagonisti di questa edizione nomi come Tiziano Guardini, Patrick McDowell, Blue of a kind, Yekaterina Ivankova, che è stata anche Special Project del salone.

"Nell'impossibilità di realizzare presentazioni ed eventi live, questa edizione White ha saputo comunque apportare innovazione e creatività nel mondo del fashion - commenta l'assessora Cristina Tajani -. Grazie a un calendario totalmente online che coniuga linguaggi contemporanei e tecnologia, si permette a tante piccole realtà artigianali di presentare in maniera efficace e mirata le proprie idee e collezioni a buyer, giornalisti e operatori quasi fossero presentazioni private ad hoc".

"In questo particolare momento storico - commenta Massimiliano Bizzi, founder di White - il ruolo di noi organizzatori è di supportare con tutti i mezzi le aziende Pmi anche attraverso la promozione digitale, che deve essere orientata al mondo dei buyer per poter concretamente mettere in collegamento le aziende alla propria rete di clienti già attivi.

Per questo stiamo studiando e lavorando anche in vista di febbraio a un progetto che possa essere di concreto supporto alle Pmi e finalizzato al creare una connessione diretta tra aziende e buyer".

Parte rilevante di questa edizione sarà il 'match making' tra le realtà presentate e i buyer, che saranno accompagnati sulla piattaforma online per visionare le collezioni delle aziende e potranno fissare in tempo reale i loro appuntamenti. (ANSA).