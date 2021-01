Reddito: in 26 senza requisiti a Mantova, denunciati da Gdf

(ANSA) - MANTOVA, 14 GEN - La Guardia di Finanza di Mantova ha scoperto 26 persone che percepivano il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. In totale è stato calcolato che avevano sottratto indebitamente oltre 260mila euro di sussidi. Tra i vari casi accertati le Fiamme gialle hanno individuato quattro soggetti ritenuti assidui scommettitori su piattaforme online, di cui uno intestatario di 11 conti di gioco online.

E c'erano anche tre persone che percepivano il reddito di cittadinanza in carcere e altri tre che percepivano il sussidio senza aver comunicato che un loro familiare era in carcere. Tra le persone denunciate alla procura di Mantova anche una risultata proprietaria di cinque unità immobiliari in provincia di Cremona non dichiarate. E c'era anche chi è poi risultato titolare di due partite Iva e che al momento di chiedere il sussidio non lo aveva dichiarato. (ANSA).