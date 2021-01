Granelli: 'Ripartono lavori prolungamento M1 da Sesto'

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Ripartono a Sesto San Giovanni i lavori per il prolungamento della metropolitana uno di Milano verso Monza.

"Sono soddisfatto perché ieri 13 gennaio l'impresa e MM hanno firmato il primo accordo transattivo, quello della ripresa dei lavori per la sistemazione superficiale a Sesto S. Giovanni, e indica il percorso e gli impegni per gli altri due. Settimana prossima apre il cantiere e dal 25 gennaio i lavori - ha annunciato l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli -. Un passaggio importante perché riprendono i lavori per un'infrastruttura essenziale per togliere il traffico da Milano, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, perché si risponde all'esigenza dei cittadini di riavere un quartiere più vivibile, perché abbiamo trovato le risorse mancanti a Roma e in Lombardia senza far spendere un euro in più ai Comuni del territorio".

Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, aveva spiegato di voler diffidare il Comune di Milano se non fossero ripartiti i lavori. "Questa firma testimonia che per raggiungere gli obiettivi serve lavorare al massimo e non fare diffide, che stiamo respingendo al mittente - ha concluso Granelli - perché rischiano di far saltare tavoli e accordi, lasciando tutti in mezzo al guado". (ANSA).