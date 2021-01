Covid: in Lombardia tasso positività al 9%, 72 decessi

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Con 28.645 tamponi effettuati, sono 2.587 i nuovi positivi in Lombardia, con un tasso di positività al 9%, in crescita rispetto a ieri (7%). Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+6, 468) mentre calano negli altri reparti (-37, 3.614). I decessi sono 72 per un totale complessivo di 26.026 morti in regione dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 1.378.

Per quanto riguarda le province, sono 638 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 275 a Milano città, 365 a Brescia, 315 a Varese, 232 a Pavia, 213 a Como, 124 a Monza e Brianza, 97 a Sondrio. (ANSA).