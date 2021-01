COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Con 28.645 tamponi effettuati, sono 2.587 i nuovi positivi in Lombardia, con un tasso di positività al 9%, in crescita rispetto a ieri (7%). Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+6) mentre calano negli altri reparti (-37).

I decessi sono 72, i guariti/dimessi 1.378.

Sul fronte giudiziario, la Guardia di Finanza ha acquisito, in alcuni uffici del ministero della Salute, documenti e atti relativi al piano pandemico. Le acquisizioni rientrano nell'ambito dell'inchiesta della procura di Bergamo. Gli uomini delle Fiamme gialle hanno raccolto documenti anche nella sede dell'assessorato al Welfare della Regione Lombardia e in quella dell'Istituto Superiore della Sanità a Roma. I militari si sono fatti consegnare documentazione cartacea ed elettronica relativa al piano pandemico nazionale del 2017, che si ritiene sia il copia-incolla di quello del 2006.

Buone notizie per gli studenti che chiedono di rientrare in aula. In Lombardia i ragazzi delle superiori potranno tornare (parzialmente) in classe da lunedì prossimo. Il prefetto di Milano Renato Saccone e la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Augusta Celada hanno inviato una lettera al presidente del Tar della Lombardia spiegando che questi sono i "tempi minimi insopprimibili" per dare attuazione al decreto con cui il Tribunale ha sospeso l'ordinanza regionale che imponeva fino al 24 gennaio la didattica a distanza al 100%.

Un memoriale per ricordare le vittime del Covid-19 sorgerà proprio nel luogo simbolo della pandemia in Italia: Codogno.

L'iniziativa, presentata oggi dal sindaco della cittadina Francesco Passerini, prevede la realizzazione in via Collodi di un nuovo spazio contemplativo, al centro del quale sarà installato il memoriale, formato da tre piastre in acciaio a rappresentare Codogno e le sue due frazioni. (ANSA).