In Lombardia prima giunta dopo il rimpasto

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - In Regione Lombardia i nuovi direttori generali degli Assessorati saranno scelti attraverso una procedura di selezione interna. E' quanto prevede - a quanto si apprende - il provvedimento organizzativo approvato questa mattina dalla giunta lombarda, riunita per la prima volta con i nuovi assessori nominati dal governatore Attilio Fontana dopo il rimpasto e l'ingresso di Letizia Moratti, dell'ex sottosegretario Guido Guidesi e dell'ex ministro Alessandra Locatelli.

Il cambio dei dirigenti riguarderà in particolare gli assessorati che sono stati interessati da una riorganizzazione delle deleghe e delle competenze, mentre appare scontata la conferma di Marco Trivelli alla direzione generale del Welfare.

Il bando interno resterà aperto circa una settimana mentre le nomine sono previste nella prossima riunione dell'esecutivo lombardo, che si terrà probabilmente il 25 gennaio. (ANSA).