Festa di compleanno in Brianza, multati 17 adolescenti

(ANSA) - MONZA, 13 GEN - Hanno raccontato ai genitori di andare a cena con tre amici a casa della nonna di uno di loro, mentre invece hanno festeggiato un compleanno in gruppo a Besana Brianza (Monza). Per questa ragione diciassette adolescenti, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, sono stati multati dai carabinieri per aver violato le norme anti Covid-19.

A quanto emerso nella notte tra sabato e domenica i militari sono intervenuti nell'abitazione di un'anziana a causa della musica ad alto volume segnalata dai vicini. Quando sono entrati i giovanissimi presenti, tutti in abito da sera, hanno tentato di nascondersi negli armadi e sotto i letti, per evitare di essere identificati. La proprietaria, nonostante il trambusto, è rimasta addormentata nel suo letto. Ai militari i genitori dei ragazzini hanno raccontato di essere stati ingannati dai figli, i quali avrebbero raccontato tutti la stessa storia: "è solo una cena, siamo al massimo in tre". (ANSA).