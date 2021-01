Carlo Pignatelli firma collezione per Pronovias

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Carlo Pignatelli firmerà una collezione di abiti da matrimonio da uomo per Pronovias, il brand leader del settore sposa. Secondo l'accordo, nel prossimo decennio, a partire dal prossimo luglio, la maison italiana presenterà una collezione annuale di 45 modelli realizzati sotto la direzione creativa di Carlo Pignatelli.

La collezione sposo "è romantica d'aspetto e contemporanea nelle linee. Questa nuova collaborazione - afferma Francesco Pignatelli, direttore creativo della Maison - presenta uno stile sofisticato di richiamo internazionale".

La nuova proposta sarà distribuita attraverso la rete di flagship store di entrambi i brand, oltre che tramite una selezione di rivenditori multimarca, concentrandosi prima sul mercato europeo, e poi a seguire negli Stati Uniti e in Asia.

"Questa partnership innovativa con Carlo Pignatelli - commenta Amandine Ohayon, CEO di Pronovias Group - è il matrimonio definitivo del mondo della sposa. La combinazione della competenza sartoriale Made in Italy di Carlo Pignatelli e della maestria artigianale e del savoir-faire nella sposa di Pronovias porterà sul mercato una nuova ed entusiasmante collezione di abiti per lo sposo". (ANSA).