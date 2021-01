Vaccino: a Pavia iniziata campagna anche a Mondino e Maugeri

(ANSA) - PAVIA, 12 GEN - Oltre al Policlinico San Matteo e agli ospedali del territorio, la campagna vaccinale anti-Covid degli operatori sanitari è iniziata anche in altre due strutture sanitarie pavesi: la Fondazione Mondino di Pavia e l'Istituto Maugeri, nelle sedi di Pavia e Montescano.

Al Mondino (uno dei più importanti centri italiani per la cura delle malattie neurologiche) l'adesione dei dipendenti al piano di vaccinazioni è del 91 per cento: entro la fine di questa settimana si prevede di immunizzare circa 500 tra medici, infermieri e la restante parte del personale compreso quello delle ditte fornitrici che quotidianamente interagiscono con l'organizzazione ospedaliera e anche gli studenti delle diverse discipline sanitarie che frequentano l'Istituto. A partire dai 21 giorni successivi si procederà alla somministrazione della seconda dose.

"La massiccia adesione di tutto il personale - ha commentato il prof. Livio Tronconi, direttore generale della Fondazione Mondino - incontra il mio apprezzamento per la sensibilità dimostrata a tutela della loro salute e della salute dei pazienti, che così potranno avvalersi con maggiore serenità delle nostre cure".

Ritmi serrati anche alla Maugeri, per vaccinare gli operatori sanitari e tutti gli altri dipendenti. Le due sedi locali dell'Istituto, a Pavia e Montescano (Pavia), procedono autonomamente dopo aver formato una squadra vaccinale presso l'hub San Matteo "che ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione - ha detto il direttore Giuseppe Laganga Senzio - Complessivamente aderiscono alla campagna vaccinale 1.447 dipendenti su 1.568, quindi oltre il 92%". Una percentuale che potrebbe crescere nei prossimi giorni perché, ha spiegato Laganga, "molti dipendenti che inizialmente non avevano aderito, ci hanno segnalato che invece sono disponibili". (ANSA).