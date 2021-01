Covid:quasi 1400 vaccinazioni al Trivulzio, 92% degli ospiti

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Sono già state "effettuate complessivamente 1.354 vaccinazioni, di cui 529 a beneficio degli ospiti e dei degenti delle strutture aziendali e 825 in favore del personale aziendale operativo presso le sedi del Pio Albergo Trivulzio, della rsa Principessa Jolanda e dell'Istituto Frisia di Merate". Lo si legge nell'ultimo bollettino dell'istituto milanese per la terza età con dati che si riferiscono al 10 gennaio e dal quale si evince che "il numero degli ospiti rsa già sottoposti a prima sessione vaccinale corrisponde al 92,4%".

Non sono stati ancora sottoposti a prima somministrazione dei vaccini, spiega il Trivulzio, "41 ospiti, in ragione di concomitanti condizioni di instabilità clinica oppure per la sussistenza nella storia clinica individuale di reazioni avverse a precedenti ai vaccini, fenomeni allergici od espresso rifiuto da parte del paziente o della famiglia". Tutti saranno "sottoposti a vaccinazione entro il 16 gennaio in ragione del miglioramento delle condizioni cliniche".

Attualmente, si legge ancora nel bollettino, "hanno aderito alla campagna vaccinale 1.200 lavoratori su 1.400" e si prevede "di ultimare la prima sessione vaccinale nei confronti di tutti i lavoratori aderenti entro il 16 gennaio". (ANSA).