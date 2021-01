Coppa Italia, Inter: Conte "Eriksen giocherà da regista"

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - "Eriksen? Abbiamo avuto tempo per lavorare con lui su una nuova posizione da playmaker, da regista al posto di Brozovic. Mi aspetto grandi risposte da lui in questa posizione". Così l'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, parlando a Rai Sport ha annunciato la novità per quanto riguarda il ruolo del danese Christian Eriksen. "Durante la carriera ci sono momenti favorevoli e altri meno, bisogna avere sempre carattere ed uscirne alla grande", ha aggiunto Conte. (ANSA).