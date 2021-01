Festa in casa a Mantova, 12 multati

(ANSA) - MANTOVA, 11 GEN - La Polizia ha interrotto, ieri sera, una festa privata in corso in un appartamento del centro storico di Mantova, multando 12 persone per inosservanza delle misure governative anticovid. Gli agenti erano stati chiamati dai vicini, disturbati dalla musica alta e dagli schiamazzi che provenivano dall'alloggio situato al secondo piano di un condominio.

Quando gli agenti, dopo aver bussato invano per alcuni minuti, sono riusciti a farsi aprire la porta dal figlio 18enne del proprietario di casa, hanno trovato altri 11 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 27 anni, alcuni dei quali provenienti anche da Comuni limitrofi, intenti ad ascoltare musica ad alto volume senza mascherine e senza osservare il distanziamento interpersonale. I 12 giovani sono stati sanzionati con 400 euro ciascuno. (ANSA).