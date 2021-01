COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Con i numeri di questi ultimi giorni, la Lombardia rischia di andare in zona rossa: ne è convinto il governatore Attilio Fontana che, nella riunione tra Regioni e Governo sulle misure che dovrebbero entrare nel nuovo Dpcm, ha chiesto "un criterio uguale per tutti che non insegua la suddivisione in zone".

Intanto oggi, con 13.356 i tamponi effettuati, sono 1.431 i casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale quindi del 10.7%. Sale di 3 il numero dei ricoverati in terapia intensiva (462) mentre scende di 76 quello negli altri reparti (3.522). Sono 62 i decessi, il che porta il totale complessivo a 25.849.

Sempre oggi si è saputo che il nuovo paziente 1 di Covid-19 italiano sarebbe una donna milanese di 25 anni, cui era stata fatta una biopsia della pelle per una dermatosi atipica, il 10 novembre 2019, prima quindi del bambino milanese, in cui era stata documentata la presenza del virus, ma con un test fatto a dicembre 2019.

Il Covid ha mandato in Dad la scuola che "è sicuramente - ha detto ancora Fontana - la questione più grave dal punto di vista sociale". In Lombardia, "avevamo fatto un progetto assolutamente preciso e ben fatto. Purtroppo però - ha aggiunto - l'improvviso peggioramento dei numeri ci ha costretto a cambiare opinione" sulla riapertura "e ciò ci dispiace". Se si arrivasse alla zona rossa, ciò comporterebbe la Dad per le superiori e gli ultimi 2 anni delle medie, per questo "dobbiamo garantire - ha concluso il presidente - che la riapertura consenta la garanzia che si possa arrivare a fine anno senza ulteriori interruzioni".

Oggi, intanto, come nel resto d'Italia, gli studenti sono scesi in piazza per chiedere di tornare sui banchi. (ANSA).