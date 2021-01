Scuola: protesta rete studenti a Ufficio scolastico Milano

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - E' andata in scena davanti all'ufficio scolastico regionale a Milano oggi la protesta di Rete studenti che torna a chiedere il ritorno a scuola.

"Avevamo con noi dei cartelli con i titoli di giornale degli ultimi mesi che dimostrano come tutte le promesse che ci avevano fatto riguardo la riapertura delle scuole sono sempre andate in fumo - hanno raccontato su Instagram -. Siamo stufi e stufe di essere pres* in giro, di essere illusi/e, di sentirci abbandonati/e!" (ANSA).