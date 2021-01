Sbalzato da furgone che si ribalta, muore travolto dal mezzo

(ANSA) - BERGAMO, 10 GEN - Si è ribaltato con il suo furgone, ed è stato sbalzato dal mezzo che poi lo ha travolto: è morto così sul colpo un uomo di 66 anni, a Zogno, in provincia di Bergamo, all'altezza dell'ingresso della nuova variante della provinciale. Quando i soccorsi sono arrivati lungo la ex statale 470, lo hanno trovato ormai privo di vita: sarebbe stato sbalzato dal finestrino. Non ci sono altri mezzi o persone coinvolte.

Appassionato di caccia, abitante nella zona, l'uomo si sarebbe alzato molto presto proprio per prepararsi a una battuta di caccia. (ANSA).