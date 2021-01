Sampdoria, dal Brescia arriva Torregrossa

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - La Sampdoria ha trovato il suo attaccante, si tratta di Ernesto Torregrossa del Brescia: operazione chiusa sulla base di un prestito oneroso per circa un milione più l'obbligo di riscatto a fine campionato per una cifra intorno ai 6,5 milioni a cui aggiungere altri bonus. Nella scorsa stagione si era messo in evidenza con 7 gol nella massima serie, mentre in questi mesi nel campionato di B ha realizzato 5 reti in 12 gare. Già in estate la Sampdoria aveva provato ad acquistarlo. Torregrossa farà le visite mediche tra domani e martedì, poi si unirà alla squadra. L'operaziane spinge La Gumina verso Pescara. (ANSA).