Diaz: 'Milan sogno scudetto? Faremo grandi cose'

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - "Sogno scudetto? Siamo il Milan, basta questa parola per capire che vogliamo vincere sempre, poi si vedrà. Dobbiamo continuare partita dopo partita. Siamo primi e vogliamo continuare così. Siamo un gruppo molto unito e vogliamo fare grandi cose insieme. Sognare si può": sono le parole di Brahim Diaz, centrocampista del Milan, a Sky Sport. Lo spagnolo si sta mettendo in mostra in rossonero e sfrutta ogni chance concessa da Pioli. Ieri, nella vittoria contro il Torino, ha fatto la differenza procurandosi il rigore del 2-0 dopo aver servito l'assist a Leao per l'1-0. Un'esperienza positiva, quella di Diaz, che può giocare con compagni "giovani e molto forti" e imparare da Zlatan Ibrahimovic un calciatore "che fa la differenza, ci trasferisce la sua grande esperienza" . "Ora che è tornato - assicura Diaz - faremo grandi cose. La mentalità che ha è quella di un vincitore. Ci obbliga a dare sempre il massimo, sempre il meglio di noi". (ANSA).