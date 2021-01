Coppa Italia: nuova sfida contro il Milan per il Torino

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - Torino subito al lavoro dopo dopo la sconfitta per 2-0 contro il Milan. Rientrati nella notte da San Siro, i granata si sono allenati al Filadelfia: sessione di scarico per chi ha sfidato i rossoneri, programma tecnico per il resto del gruppo.

Domani è già vigilia: martedì la squadra di Giampaolo sarà di nuovo in scena a San Siro, sempre contro i rossoneri, ma per gli ottavi di finale della Coppa Italia. "Ne cambierò sette o otto", ha detto il tecnico Marco Giampaolo, tornato sotto osservazione dopo la prestazione deludente di ieri sera.