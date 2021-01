Cavalla cade in un canale, salvata dai vigili del fuoco

(ANSA) - PAVIA, 10 GEN - L'intervento dei vigili del fuoco è risultato provvidenziale per salvare una cavalla, che oggi era scivolata in un canale alla periferia di Pavia, all'altezza della confluenza del Naviglio nel Ticino.

L'animale è stato imbragato e sollevato utilizzando una ruspa.

La cavalla, spaventata ma non ferita, è stata riaffidata alle cure dei suoi proprietari. (ANSA).