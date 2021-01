Buffagni: 'M5S alleato di Sala a Milano? Non escludo nulla'

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - "Ho imparato in questa legislatura a non escludere nulla": così ai microfoni del TgR Lombardia il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni ha risposto alla domanda su un possibile sostegno dei 5 Stelle a Giuseppe Sala alle comunali a Milano.

"Certo - ha aggiunto - qualsiasi soluzione deve essere fatta nell'interesse dei milanesi e non delle dinamiche di partito o delle poltrone, altrimenti è meglio lasciar perdere. Se c'è la volontà di condividere alcuni punti fermi come l'assistenza sociale agli ultimi, le case popolari, la riqualificazione delle periferie e l'ambiente, il verde e i parchi che sono sempre e solo annunciati e non organizzati, si può ragionare su qualsiasi cosa".

"Però - ha concluso - non mi compete, grazie al Cielo".

