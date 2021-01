Stalking 'condominiale', un arresto

(ANSA) - VARESE, 09 GEN - Un uomo di 40 anni, italiano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Busto Arsizio (Varese) perché accusato di stalking "condominiale", per aver perseguitato una giovane vicina di casa, minacciando di morte sia lei che sua madre e il suo compagno.

Senza che tra i due vi sia stata alcuna relazione di sorta o dissapore, a quanto emerso, per mesi l'uomo l'avrebbe tormentata insultandola ogni qualvolta si incrociavano per le scale, arrivando addirittura a presentarsi alla sua porta con vari coltelli in mano, venendo bloccato da un altro condomino.

In un'altra occasione ha inseguito cercando di colpire il fidanzato della donna con una catena. A seguito delle indagini del commissariato, il Gip di Busto Arsizio ha emesso per l'uomo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. (ANSA).