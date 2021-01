Pioli non rischia, Ibra e Calhanoglu dalla panchina

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Stefano Pioli non rischia e, negli undici titolari del Milan che affronta il Torino questa sera a San Siro, non schiera Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu a sorpresa presenti nella lista dei convocati nonostante non al meglio della condizione. Formazione della vigilia quindi confermata per i rossoneri, con Leao prima punta supportato da Castillejo, Diaz e Hauge. In difesa stringe i denti Kjaer, uscito affaticato dalla sfida contro la Juventus, che forma la coppia di centrali con Romagnoli. Calabria e Hernandez sugli esterni, Tonali e Kessié in mediana. Il Torino di Marco Giampaolo, a caccia del quinto risultato utile consecutivo, si affida alla coppia d'attacco Verdi-Belotti. Torna tra i convocati Zaza ma parte dalla panchina. (ANSA).