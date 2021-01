Milan: Leao, abbiamo dato la risposta giusta

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - "Avevamo perso contro un avversario di qualità ma la nostra mentalità è sempre quella di giocare per vincere. Oggi abbiamo dato la risposta giusta": lo dice, a Dazn, l'attaccante del Milan Rafael Leao autore del gol che ha sbloccato la partita contro il Torino. Ed è l'ennesima rete per Leao che non ha fatto sentire la mancanza di Ibrahimovic. "Ci sono partite in cui va bene e altre no, anche oggi ho aiutato la squadra con il gol. La cosa più importante era vincere. Dobbiamo sempre entrare in campo per vincere le partite, rimaniamo primi in classifica". Domani ci sarà lo scontro diretto tra Roma-Inter, sfida decisiva per la classifica. "Noi abbiamo fatto il nostro - dice Leao - le altre non le guardiamo". (ANSA).