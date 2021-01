COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Con 24.847 tamponi effettuati, sono 2.506 i casi positivi registrati in Lombardia, con una percentuale del 10%. Cala il numero di ricoverati in terapia intensiva (-10), ma sale il numero dei pazienti negli altri reparti (+141). Sono 63 i decessi in un giorno.

Intanto il presidente Attilio Fontana ha presentato oggi i nuovi assessori della Giunta regionale. "Il piano vaccini prosegue nei tempi e faremo di tutto per migliorare" ha detto Letizia Moratti, neoassessore al Welfare e vicepresidente della Lombardia. "Speriamo anche con queste nuove dosi di poter incrementare ulteriormente il nostro piano vaccini. Lo faremo nel momento in cui sarà possibile sapere concretamente quale è il piano del governo" ha aggiunto Moratti che presto contatterà il commissario Arcuri. Il presidente Fontana ha comunque assicurato che, "nonostante le polemiche che sono state strumentalmente portate avanti da alcuni, siamo nel pieno rispetto del piano che abbiamo presentato ad Arcuri e continueremo a portarlo avanti".

Fontana ha anche sottolineato il rischio di nuove restrizioni per la regione. Con i nuovi parametri, ha spiegato il governatore, "noi siamo in una zona arancione vicino alla zona rossa" e "rischiamo di passare in zona rossa". "Ho sempre detto - ha aggiunto il governatore - che c'è l'assoluta necessità, come prima operazione, di consentire agli studenti di fare lezione in presenza, ma in questo momento precauzione ed evoluzione della pandemia devono indurre a cautela. Se dovessimo entrare la prossima settimana dovessimo entrare in zona rossa il discorso della riapertura sarebbe superato".

Sul fronte dei controlli, sono stati denunciati per disturbo del riposo e multati per non aver rispettato le norme anticovid 18 ragazzi che nella notte hanno partecipato a una festa in un albergo nel centro di Milano, o meglio in un ApartHotel. Si tratta di ragazzi fra i 15 e i 23 anni, di cui 4 minorenni.

(ANSA).