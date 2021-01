Covid: fanno festa in hotel Milano, 18 ragazzi denunciati

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Sono stati denunciati per disturbo del riposo e multati per non aver rispettato le norme anticovid 18 ragazzi che nella notte hanno partecipato a una festa in un albergo nel centro di Milano, o meglio in un ApartHotel.

Si tratta di ragazzi fra i 15 e i 23 anni, di cui 4 minorenni.

La polizia è stata chiamata nella struttura per ben tre volte. La prima, a mezzanotte e 45, sono stati altri ospiti della struttura di via Lupetta a chiamare per la musica alta, le urla e per il danneggiamento della porta di una camera. Quando sono arrivati gli agenti delle volanti hanno sentito il rumore già dalla strada e visto ragazzi scappare sulle scale.

Nell'alloggio danneggiato hanno trovato tre ragazzi, una 19enne e due maschi di 20 e 21 anni, che non avevano titolo per starci.

Perciò li hanno fatti allontanare.

Dopo poco più di un'ora, intorno alle 2, è stato un rider che era andato a consegnare pizze, a chiamare dicendo di essere stato picchiato da alcuni ragazzi che uscivano dal portone del palazzo. In questo caso gli agenti nello stesso alloggio hanno trovato i tre ragazzi mandati via prima e altri quattro.

Alle 5:30 è arrivata una ulteriore chiamata al 112 per schiamazzi e danneggiamenti. In questo caso, gli agenti hanno controllato tutto l'aparthotel trovando nella struttura 18 ragazzi di cui due soli erano registrati. I ragazzi non hanno gradito l'intervento degli agenti, si sono accusati gli uni con gli altri per il rumore mentre hanno detto che a fare i danni erano stati altri che ne se erano andati. Quindi tutti sono stati portati in Questura, identificati, denunciati e multati.

Tre minorenni sono stati affidati ai genitori. Il quarto, un 16enne marocchino, alla comunità da cui si era allontanato.

