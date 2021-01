Calcio:Torino al completo, anche Zaza convocato per il Milan

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - Simone Zaza torna nell'elenco dei convocati: dopo l'esclusione di pochi giorni fa contro il Verona, l'attaccante è stato richiamato da Marco Giampaolo per la sfida di questa sera a San Siro contro il Milan. Ancora fuori dall'elenco, invece, Simone Edera, il cui futuro sembra sempre più lontano dal Torino. Per il resto, il gruppo granata è al gran completo, non essendoci infortunati o squalificati. (ANSA).