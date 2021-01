Conte: 'Voglio risultati dalle prossime partite'

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - "Penso che il risultato sia alla base di tutto anche perchè condiziona i giudizi e adesso voglio vedere i risultati. Ci aspettano partite con squadre davvero forti e ne siamo stimolati perchè vogliamo misurare le nostre ambizioni con i fatti e non con le parole". Il tecnico dell'Inter Antonio Conte dà la carica alla propria squadra che domani incontra la Roma, poi la Fiorentina in Coppa Italia, quindi la Juventus in campionato. (ANSA).