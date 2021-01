Aci inaugura nuova sede a Cinisello Balsamo

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - E' stata inaugurata oggi una nuova sede di Automobile Club Milano a Cinisello Balsamo, al confine con il capoluogo, in viale Rinascita 64. Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Giacomo Ghilardi e il presidente dell'ente Geronimo La Russa.

Gli sportelli della delegazione, gestita da Cinzia Berlino, saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì (8:45-12:30 e 14:30-19:00) e il sabato mattina dalle 8:45 alle 12:30. Il mercoledì alle 20:30 sarà possibile prenotare l'appuntamento con il medico che in sede effettuerà la visita per il rinnovo della patente di guida.

"Da oggi mettiamo a disposizione un'altra struttura in grado di soddisfare con professionalità e puntualità le richieste e le necessità dei cittadini - ha dichiarato La Russa -. Qui sarà possibile sbrigare le pratiche auto e per la patente di guida nonché usufruire dei servizi di Automobile Club, come l'assistenza soci, le attività di Aci Storico e la sottoscrizione delle tessere. La presenza di Automobile Club Milano accanto ai cittadini e ai soci si concretizza nelle attività di sensibilizzazione per una mobilità responsabile, con campagne di sicurezza stradale che hanno lo scopo di ridurre in modo drastico i morti e i feriti sulle strade". (ANSA).