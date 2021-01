Sequestrati 30 milioni a evasore totale nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 08 GEN - I finanzieri del Comando Provinciale di Bologna stanno eseguendo un provvedimento di sequestro di prevenzione di beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie, detenuti anche all'estero, per un valore complessivo di 30 milioni di euro, appartenenti a un imprenditore, evasore totale, formalmente residente nel Principato di Monaco ma domiciliato, di fatto, in provincia di Pavia.

Tra i beni sequestrati dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna figurano 11 immobili (tra cui 3 complessi immobiliari di pregio nel pavese con parco, piscina e autorimessa e una prestigiosa villa ubicata a picco sul mare in Costa Azzurra), 38 autovetture (tra cui diverse Bentley, Range Rover, Porsche e auto d'epoca), quote societarie e 800mila euro di liquidità. (ANSA).