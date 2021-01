Milan, Pioli: 'Calhanoglu? Non si è allenato, vedremo'

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - "Calhanoglu ha un dolore alla caviglia che non gli ha permesso di allenarsi oggi. Vediamo domani. Kjaer è uscito un po' affaticato dal match contro la Juve, ma oggi si è allenato con la squadra. La seduta di domani sarà decisiva". Sono gli ultimi aggiornamenti di Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Torino, sulle condizioni dei giocatori del Milan, usciti non al meglio dopo la sfida contro la Juventus.

In una situazione di tale emergenza, con sette giocatori fuori, è importante investire sul mercato. "Credo che qualcosa faremo, non dobbiamo essere presi dalla fretta, lo faremo quando e se c'è la possibilità", spiega Pioli. Il club dovrà anche stringere i tempi per i rinnovi di contratto di Calhanoglu e Donnarumma. "Credo ci sia la volontà della proprietà - assicura il tecnico - di rinnovare i contratti in scadenza: c'è una trattativa. Sono qui ad aspettare, ma la cosa positivà è che ci sia la volontà da entrambe le parti. La cosa che conta è vedere i ragazzi attenti e sereni". (ANSA).