Coincideva con la Berlinale, slitta Noir in festival

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - Vista la concomitanza con la prossima edizione online della Berlinale, la direzione del Noir in Festival spiega di aver accettato, per rispetto della ben più anziana e importante vetrina festivaliera, di slittare le sue date, precedentemente annunciate, alla settimana successiva. La rassegna si terrà quindi dall'8 al 13 marzo a Milano.

"Inaugurare il festival l'8 marzo - dicono i direttori Giorgio Gosetti e Marina Fabbri - diventa un modo per omaggiare una nuova generazione di autrici, in letteratura come nel cinema e nella serialità, che stanno rinnovando lo spirito e i caratteri del noir con una forza e un'identità dirompenti. Non è la prima volta che il Noir parla al femminile - anzi, per noi è quasi una tradizione - ma se c'è un anno in cui tutto ciò acquista forza e significato, questo è proprio quello in cui festeggiamo il nostro trentesimo anniversario". (ANSA).