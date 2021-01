Serie B: Fabio Pecchia è il nuovo allenatore della Cremonese

(ANSA) - CREMONA, 07 GEN - Fabio Pecchia, ex centrocampista di Juventus, Torino, Sampdoria, Napoli e Bologna, è il nuovo allenatore della Cremonese. Il tecnico, ex fra altre di Hellas Verona, Fukuoka e Juventus Under 23, prende il posto di Pierpaolo Bisoli, esonerato dopo gli ultimi risultati negativi nel campionato di Serie B.

"Al tecnico e al suo staff - si legge nella nota diffusa dal club grigiorosso - va il ringraziamento di proprietà e società per il lavoro svolto alla guida dei grigiorossi". (ANSA).