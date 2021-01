Scuola: protesta studenti e insegnanti in piazza Affari

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Studenti e docenti, ma anche tanti genitori, questa mattina si sono trovati in piazza Affari, a Milano, per l'iniziativa organizzata da Priorità alla Scuola, per protestare contro la mancata riapertura delle superiori e rivendicare il 'diritto alla studio', citato in molti cartelloni insieme allo slogan 'il futuro non è a distanza'.

Una manifestazione molto partecipata, nonostante l'orario: "sapevamo che molti genitori lavorano di mattina e che studenti e docenti sono in Dad, ma sono venuti in tantissimi, anche dei collettivi studenteschi - dice Chiara Ponzini, del comitato milanese - e alcuni ragazzi e insegnanti hanno fatto la Dad dalla piazza".

Sulla scelta di piazza Affari, dove si trova la Borsa, Ponzini spiega che "volevamo sottolineare che chi paga la crisi culturale è sempre chi paga la crisi economica: studenti, bambini, precari come sono molti insegnanti, e donne, il cui lavoro di cura non viene retribuito". (ANSA).