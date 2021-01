Saldi: Scalo Milano Outlet, avvio in linea con 2020

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - "Un'affluenza in linea con i dati del 2020": è quella registrata nel primo giorno di saldi invernali a Scalo Milano Outlet & More, dove un sistema di rilevazione ottico - viene spiegato in una nota - permette di tenere traccia in tempo reale delle persone in entrata e in uscita così da gestire l'accesso nella struttura e ai parcheggi per garantire il distanziamento sociale.

"Abbiamo inaugurato il 2021, alternando giorni di chiusura e di apertura, come previsto dal decreto, e lavorando intensamente per garantire un'esperienza di shopping in sicurezza durante i primi giorni di saldi invernali - dichiara Davide Lardera, Amministratore Delegato di Scalo Milano Outlet & More - I primi numeri di affluenza, registrati in queste ore mattutine, confermano la fiducia che i visitatori di Scalo Milano ripongono nei sistemi di gestione dei flussi messi a punto dal nostro team di esperti: accesso regolato, ingressi dotati di termo scanner e integrazione aggiuntiva di personale di vigilanza e pulizie sono solo alcune delle disposizioni in atto già a partire dallo scorso maggio. Desideriamo offrire al pubblico e ai nostri partner un contesto sicuro in cui tornare a fare shopping, soprattutto dopo le chiusure delle ultime settimane. Per questo motivo, abbiamo scelto di aprire le porte della nostra struttura un'ora prima del previsto, un'ulteriore misura per spalmare la visita in un arco temporale più ampio".

Tra i prodotti in sconto più richiesti capi d'abbigliamento casual e sportivo così come i casalinghi e l'arredo per la casa.

(ANSA).