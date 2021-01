Milionario evasore,sequestro 300000 euro

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo di circa 300 mila euro, emesso dal gip del Tribunale di Como, è stato eseguito dalla Gdf nei confronti di un imprenditore operante nel campo della realizzazione di impianti elettrici, sconosciuto al fisco italiano da anni, nonostante un "altissimo tenore di vita" e un reddito milionario. Lo ha comunicato la Gdf di Como.

In particolare, a seguito di una verifica fiscale, gli è stata contestata una consistente evasione fiscale realizzata attraverso l'omessa presentazione delle dichiarazioni, con un fatturato ricostruito di oltre 1 milione e 600 mila euro in soli due anni di attività.

L'attività cautelare, finalizzata alla confisca, ha interessato un intero complesso immobiliare a Guanzate (Como), nonché disponibilità finanziarie, quote societarie ed un'auto. (ANSA).