Medici libera professione, 'includeteci in fase 1 vaccini'

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Sono più di 1600 i professionisti iscritti alla pagina facebook 'Medici ed Odontoiatri liberi professionisti per vaccinazione Covid 19' che chiedono di poter essere inclusi nella Fase 1 della somministrazione insieme ai colleghi impiegati nelle strutture del SSN e convenzionate.

"Fermo restando l'ovvia, giusta e sacrosanta precedenza a chi è di fatto in prima linea ed esposto a rischi maggiori, constatiamo con profondo sconcerto - spiegano i medici - che in molte aziende sanitarie si sta erogando prioritariamente il vaccino anche al personale amministrativo e che nelle tabelle di priorità di alcune regioni gli odontoiatri addirittura seguono farmacisti, veterinari e personale religioso".

I medici raccontano che alcuni ordini professionali "riferiscono di non essere stati coinvolti nella valutazione della pianificazione della distribuzione vaccinale", mentre "alcuni Ordini al contrario stanno provvedendo a stilare elenchi di prenotazione per il vaccino per i propri iscritti, anche in libera professione; altri hanno raccolto le adesioni per poi ritrattare sulla disponibilità delle dosi; altri ancora attendono una delibera parlamentare".

"In questa giungla di disparità nei comportamenti e difformità, per non dire assenza, di criteri - scrivono i medici - riteniamo sia oltremodo urgente palesare nelle sedi dovute la necessità di una seria pianificazione e ridistribuzione delle dosi vaccinali a disposizione". Per questo hanno scritto alle istituzioni, "al momento senza riscontri formali". "Crediamo sia doveroso - concludono i medici in libera professione - che la pianificazione della distribuzione vaccinale segua dei principi univoci su territorio nazionale e soprattutto giusti ed equi rispetto al rischio concreto di esposizione al contagio".

