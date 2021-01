Lombardia, Salvini: 'Ore di rilancio per fare ancora meglio'

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - "Ore di rimpasto no, sono ore di rilancio: stiamo decidendo chi mettere" in giunta "per fare ancora meglio". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni del TG3 Lombardia.

"Non stiamo cercando di accontentare qualcuno perché altrimenti litigano, come accade a Roma - precisa -, stiamo scegliendo le persone migliori per offrire ai lombardi le scelte migliori".

Nessun commissariamento per Fontana, alla giunta del quale Salvini dà una "ampia sufficienza". "Al di là di Letizia Moratti, che è stata un grande sindaco e una grande manager, sono contento perché la Lega fa quello che altri partiti non fanno - sottolinea - cioè richiamare da Roma donne e uomini che hanno fatto i ministri e i sottosegretari e che si dimetteranno dal Parlamento romano per mettersi a disposizione della Lombardia e dei cittadini lombardi".

La nuova giunta lombarda sembra rinsaldare il rapporto con Silvio Berlusconi. "Non è mai venuto meno: quando si tratta di fare delle scelte, la sintonia c'è sempre", osserva Salvini che indica nelle salute e nel lavoro le priorità per la Lombardia dei prossimi mesi. "La sanità lombarda, messa a dura prova dalla bomba che ci è esplosa in casa, tornerà ad essere un faro non per l'Italia ma per l'Europa". (ANSA).