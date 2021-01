COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - In Lombardia il tasso di positività dei tamponi è oggi in crescita al 13,7%: con 20.331 tamponi effettuati sono infatti 2.799 i nuovi positivi. Aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva (+2), mentre diminuiscono negli altri reparti (-61). I nuovi decessi sono 34. La Lombardia ha intanto superato la soglia d'allerta (30%) per i posti occupati da pazienti Covid in terapia intensiva: secondo i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), la regione è al 38%. "Mi auguro che non ci si debba trovare in una situazione simile a quella di due mesi fa. Ma i numeri non sono per niente rassicuranti", ha detto oggi Massimo Galli, direttore di Malattie infettive presso l'ospedale Sacco.

Cresce l'attesa per il rimpasto della Giunta regionale annunciato anche da Matteo Salvini: "Conto che entro oggi la Regione Lombardia abbia una squadra più forte e strutturata" ha detto il leader della Lega, sottolineando il proprio apprezzamento per l'ingresso in squadra di Letizia Moratti. "Chi ha fatto il sindaco di Milano cinque anni può fare bene anche l'assessore" ha detto Salvini.

Della Moratti ha parlato anche Giulio Gallera, l'assessore al Welfare che le cederà il posto: "Ognuno - ha detto - è chiamato a fare il proprio lavoro finché ci sono le condizioni. Conosco Letizia Moratti, è un'ottima persona e se sarà lei la scelta andrà benissimo".

Prosegue infine la campagna vaccinale. Nel giro di pochi giorni, al massimo entro la prossima settimana, si chiuderà la prima fase delle vaccinazioni anti-Covid, con la prima dose somministrata, per quasi tutti gli anziani ospiti delle strutture del Pio Albergo Trivulzio di Milano, circa 900 persone in totale, e per gran parte del personale sanitario, ossia 800 persone. Lo ha reso Fabrizio Pregliasco, virologo e supervisore scientifico dell'istituto. (ANSA).