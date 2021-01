Calcio: per Milan-Juve quasi 4 milioni di spettatori tv

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Zero pubblico allo stadio, ma quasi quattro milioni di tifosi a seguire Milan-Juve dalla tv. E' doppio record stagionale per la Serie A su Sky. Ieri sera il posticipo della 16a giornata tra la capolista e i Campioni d'Italia. in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, ha raccolto davanti alla tv 2 milioni 720 mila spettatori medi complessivi, con il 9,9% di share e 3 milioni 899 mila spettatori unici.

Record anche per lo studio post partita all'interno di "Sky Calcio Club", che nella prima parte ha totalizzato nel complesso 1 milione 114 mila spettatori medi, con il 4,9% di share.

