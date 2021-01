Vaccini: in Lombardia 46mila siringhe inadatte

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Non solo al Policlinico San Matteo di Pavia: con la prima fornitura di vaccini dello scorso 30 dicembre in Lombardia sarebbero arrivate 46mila siringhe inadatte. Si tratta di siringhe da 5 ml troppo grandi per un totale di 11.060 e di circa 35 mila da 3 ml per la diluizione ma senza le adeguate tacche tarate sulle giuste quantità e comunque inadatte a somministrare il vaccino.

E' stato il direttore del San Matteo Carlo Nicora ieri a spiegare che "nel primo kit, arrivato mercoledì 30 dicembre, erano presenti le siringhe da 5 ml, che non servono e, quelle da 3 ml, per la diluizione del vaccino, mentre mancavano quelle da 1 ml, necessarie per inocularlo", spedizione regolare invece ieri. (ANSA).