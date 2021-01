Covid: Lombardia; nuovi positivi 2.952, decessi 92

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - A fronte di 28.462 tamponi effettuati in Lombardia sono 2.952 i nuovi positivi (10,3%). I guariti/dimessi sono 2.486. I ricoverati in terapia intensiva sono 471 (-4) e i ricoverati non in terapia intensiva 3.424 (+80). I decessi sono 92 su un totale totale complessivo di 25.498 (+92). Lo rende noto Regione Lombardia.

I nuovi casi per provincia: Milano: 727 di cui 310 a Milano città; Bergamo: 136; Brescia: 681; Como: 159; Cremona: 115; Lecco: 88; Lodi: 89; Mantova: 274; Monza e Brianza: 175; Pavia: 291; Sondrio: 77; Varese: 95. (ANSA).