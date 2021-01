ANSA/Lombardia: arriva Letizia Moratti, vice di Fontana

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - La nuova squadra della Lombardia è praticamente pronta per la presentazione con il suo Ronaldo, ovvero Letizia Moratti, che torna alla politica e viene presentata come la punta di diamante della nuova giunta, con un ruolo non solo da assessore al Welfare, ma anche da vicepresidente. Per ora, almeno, in attesa delle prossime elezioni in cui potrebbe proprio essere lei il candidato governatore, come spera Forza Italia.

Un tassello che renderebbe la Lega in qualche modo più vicina ad aggiudicarsi il candidato sindaco di Milano, o almeno ad indicare il candidato civico che intende presentare.

Per Letizia Moratti ha avuto parole a dir poco di elogio il segretario della Lega Matteo Salvini, che sarebbe "assolutamente" contento di averla anche come vicepresidente, anche se definire i ruoli, ha ammesso, spetta "all'allenatore", ovvero al governatore Attilio Fontana. Anche sull'ipotesi che l'ex sindaco si candidi al 2023 si è limitato a dire di non essere il mago Otelma.

Quella di Moratti di certo è una figura a dir poco ingombrante, anche perché l'ex presidente Rai e Ubi ha accettato di tornare in campo, dopo essere stata ministro dell'Istruzione e sindaco di Milano, ad alcune condizioni, fra cui quella di avere pieni poteri. E in questo c'è chi vede una diminutio della Lega e della figura del presidente Fontana, a partire dall'opposizione che lo accusa di aver fatto gestire la partita a Matteo Salvini, rimasto a Milano a lavorare in questi giorni.

E' stato Salvini a spiegare che tutto è deciso al 99% e poi si potrà partire, anzi "correre", dopo un confronto con i segretari degli altri partiti a cominciare da Silvio Berlusconi. Quell'1% è la ripartizione delle deleghe, soprattutto fra gli assessori di Forza Italia. La vicepresidenza a Moratti non deve apparire e non vuole essere una 'bocciatura' dell'attuale vicepresidente Fabrizio Sala che avrà più deleghe, e poi ci sono i cambi di deleghe per Mattinzoli edi Rizzoli, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un passaggio da Forza Italia al Carroccio di alcuni consiglieri regionali, fra cui - notizia apparsa oggi sui gionali e non confermata -il presidente del Consiglio Alessandro Fermi. Certo è che la leghista Silvia Piani (Famiglia) lascerà il posto all'ex ministro Alessandra Locatelli, che Martina Cambiaghi allo Sport sarà sostituita da Antonio Rossi (ora sottosegretario in quota a Lombardia ideale), Stefano Bruno Galli lascerà la Cultura all'azzurra Melalia Rizzoli, diventando sottosegretario alle Riforme. E in arrivo con una delega economica c'è anche l'ex sottosegretario leghista Guido Guidesi, che si dimetterà dal parlamento ("un motivo di orgoglio" per Salvini).

Ed è stato lo stesso segretario del Carroccio a precisare che "più forte è la squadra meglio corre la Lombardia. Se fosse un rimpastino alla Conte-Renzi dove dobbiamo trovare due poltrone, sarebbe frustrante". E ora ci sono due priorità: sanità (ora a partire dai vaccini) ed economia, per la ripresa della Regione con il Pil più alto d'Italia.

Sui vaccini anche oggi è continuato lo scontro con il governo con Matteo Salvini che ha criticato la gestione del commissario Arcuri, colpevole fra l'altro di avere inviato nei kit arrivati il 30 dicembre in Lombardia 46mila siringhe non idonee.

La campagna vaccinale è uno dei nodi in questo momento, quello che ha dato il colpo di grazia come assessore al Welfare a Giulio Gallera che ha giustificato i ritardi nelle prime vaccinazioni con l'assenza per ferie dei sanitari. Di certo oggi Gallera ha partecipato alla riunione della Stato Regioni per chiedere una intesa nazionale sui vaccini e l'arrivo di nuovo personale. "Non ci sono buoni e cattivi e nessuno sarà dimenticato - ha assicurato Salvini - Fortunatamente il governatore della Lombardia è Fontana e buon per i lombardi se sarà accompagnato da persone che hanno maturato esperienza internazionale e nazionale". (ANSA).