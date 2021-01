Vaccini: oggi in Lombardia 7800 somministrazioni

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Nelle strutture sanitarie della Lombardia, oggi, sono state effettuate 7.800 vaccinazioni anti covid. Lo rende noto la Regione, spiegando che il dato complessivo sale a oltre 17.100 somministrazioni dall'inizio della campagna superando la soglia del 20% (21,2) rispetto alle dosi attualmente in dotazione.

I referenti della campagna vaccinale delle varie aziende lombarde - prosegue la nota - stanno completando in queste ore, come avviene quotidianamente, le procedure di trasmissione alle autorità nazionali dei dati riferiti all'attività svolta oggi.

(ANSA).