Sicurezza: Polfer Lombardia, oltre 500mila identificati

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - La Polizia Ferroviaria lombarda ha fatto un bilancio dell'attività svolta nel 2020: prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, vigilanza nelle stazioni, servizi di scorta a bordo treno, contravvenzioni e rintraccio di persone scomparse, oltre a numerose giornate di controlli straordinari durante le festività e ai controlli in ambito ferroviario a seguito di tutti i DPCM varati dal Governo Italiano dall'8 marzo 2020 sino al periodo natalizio. Oltre 518 mila identificazioni e posti di controllo per accedere ai binari in cui venivano chieste le autocertificazioni.

In particolare, il Compartimento Polfer della Lombardia ha effettuato 33.779 servizi di vigilanza negli scali; 5.674 pattuglia di scorta sui treni; 2.293 servizi antiborseggio; 57 pattuglioni straordinari. Gli arresti sono stati 205, con 2548 denunciati e, appunto, 518.094 persone identificate.

Rintracciate anche 84 persone di cui 73 minorenni, (ANSA).