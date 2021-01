Pavia, un migliaio di siringhe sbagliate

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Sono state 189 le persone vaccinate ieri contro il Covid a Pavia, dove con i kit sono arrivate un migliaio di siringhe sbagliate, da 5 ml anziché da 1. Lo riporta la Provincia Pavese spiegando che comunque sono state utilizzate le scorte in magazzino per le vaccinazioni che avvengono al Policlinico San Matteo e all'ospedale di Voghera.

Resta da vedere ora se le siringhe sbagliate devono essere restituite o possono essere utilizzate per altro. (ANSA).