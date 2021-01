Lombardia accelera su rimpasto, Moratti in pole

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - In Lombardia si accelera sul rimpasto di Giunta, che potrebbe chiudersi già nel fine settimana con l'ingresso in Regione di big del calibro di Letizia Moratti. L'ex ministro, ex presidente Rai, ex sindaco di Milano è infatti in pole position tra le figure che potrebbero prendere il posto dell'assessore al Welfare Giulio Gallera da cui la Lega - partito di maggioranza relativa in Regione - ha pubblicamente preso le distanze dopo le sue giustificazioni sui ritardi nella partenza delle vaccinazioni anti-Covid dovute anche ai medici in ferie. Senza contare che dallo scorso ottobre Moratti non è più presidente di Ubi. (ANSA).