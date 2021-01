Lite dopo incidente, muore per malore

(ANSA) - PAVIA, 05 GEN - E' morto nella serata di ieri al Policlinico San Matteo di Pavia l'automobilista di 77 anni che si era sentito male dopo una lite, in seguito a un incidente, con il conducente di un furgone. Lo riposta oggi a Provincia Pavese.

I due mezzi si sono tamponati ieri pomeriggio su una strada provinciale alla periferia di Dorno (Pavia), in Lomellina. I due conducenti sono scesi per verificare i danni ed hanno iniziato a discutere animatamente. Il 77enne, che abitava ad Alagna Lomellina (Pavia), si è improvvisamente accasciato. Il conducente del furgone, invece di fermarsi a soccorrerlo, è risalito sul furgone ed è ripartito, Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 che hanno cercato in ogni modo di rianimare l'anziano, alle prese con un arresto cardiaco.

L'uomo è stato trasportato in ambulanza al San Matteo di Pavia, ma è morto in serata.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'episodio e risalire al conducente del furgone, che potrebbe ora rischiare la denuncia per omissione di soccorso. (ANSA).