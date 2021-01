Covid: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Sono 1.338 i nuovi positivi e 62 i decessi, per un totale di 25.406 morti dall'inizio della pandemia in Lombardia, dove al centro della giornata ci sono ancora i vaccini e il previsto rimpasto in giunta, mentre è ormai certo che per i piani di ripartenza messi a punto dalle Prefetture e per il ritorno a scuola dei ragazzi delle superiori si dovrà aspettare almeno fino all'11 gennaio come ha deciso il governo.

"Se la Regione a guida leghista, che aveva già combinato disastri con la vaccinazione anti influenzale, non è in grado di attuare quella contro il Coronavirus - dice il viceministro dell'Economia Antonio Misiani - è giusto che subentri lo Stato esercitando i poteri sostitutivi. Perché la salute dei lombardi è troppo importante per continuare a lasciarla in mano a chi ha fallito".

Il cambio di squadra sembra comunque imminente in Regione: "Entro qualche ora o al massimo qualche giorno - dice Matteo Salvini visitando l'ospedale in Fiera - avrete una squadra di eccellenza. Si va verso una Lombardia che corre, non do giudizi sui singoli. Anche come Lega porteremo in Regione Lombardia qualcuno che ha ricoperto incarichi di Governo nei mesi scorsi".

Il nome che ormai sembra certo è quello di Letizia Moratti, ex ministro, ex presidente Rai ed ex sindaco di Milano.

Intanto ieri a Pavia, con i kit vaccinali sono arrivate un migliaio di siringhe sbagliate, da 5 ml anziché da 1 (oggi invece la fornitura era corretta), mentre un medico di base, in servizio nell'hinterland di Sondrio, che nei giorni scorsi si era sottoposto a vaccino nell'ospedale civile, è stato ricoverato. Per Lorella Cecconami, direttore generale dell'Ats della Montagna, "probabilmente, era già positivo quando ha ricevuto la sua dose e non sapeva di esserlo".

Oggi invece è iniziata la campagna vaccinazioni contro il covid al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno degli ospedali maggiormente colpiti e sotto pressione nella prima fase della pandemia. (ANSA).