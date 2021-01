Atalanta: è ufficiale, Carnesecchi passa alla Cremonese

(ANSA) - BERGAMO, 05 GEN - L'Atalanta ha ufficializzato la cessione di Marco Carnesecchi alla Cremonese, in Serie B, con la formula del prestito secco. Il portiere della Nazionale Under 21, nato a Rimini il primo luglio 2000, a Zingonia dall'estate 2017 proveniente dal Cesena, conta nella stagione corrente tre panchine contro Torino, Lazio e Cagliari e, in precedenza, anche la convocazione a Cagliari nell'ottavo di Coppa Italia, il 14 gennaio 2019. "Atalanta B.C. comunica di aver ceduto alla Cremonese il calciatore Marco Carnesecchi a titolo temporaneo.

In bocca al lupo Marco!", si legge nella nota sul sito online del club nerazzurro. (ANSA).